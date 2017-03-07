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Валерий Рейнгольд: У «Арсенала» нет шансов пройти «Баварию». Время Венгера ушло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Баварию».

«Есть ли шансы у «Арсенала» отыграть у «Баварии»? Никаких. Из года в год мы видим одинаковую картину. Немцы очень легко проходят английский клуб, фактически решая исход противостояния в первом матче. Не представляю, как можно обыграть преимущество в четыре мяча. Мне кажется, что время Арсена Венгера в «Арсенале» ушло. Клуб уже долгое время не претендует на чемпионство в АПЛ и не может пройти далее первого раунда лиги чемпионов. Конечно, не факт что смена тренера положительно скажется на «Арсенале». «Манчестер Юнайтед» до сих пор болезненно переживает уход Алекса Фергюсона», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что в первом матче «Бавария» победила со счетом 5:1. Матч начнется в 22:45 (мск). За его текстовой трансляцией вы можете следить здесь.

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