Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)0 : 2Бенфика (мол)
Футбол  Арсенал1 : 0Бавария
Футбол  Барселона (мол)2 : 1Порту (мол)
Футбол  Наполи1 : 0Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» - «Бавария». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией».

«Арсенал»: Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Рамси, Джака, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Санчес.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Алаба, Видаль, Алонсо, Роббен, Рибери, Тиаго, Левандовски.

Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против Венгера перед матчем с «Баварией» (фото, видео)Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» болельщики лондонского «Арсенала» устроили акцию протеста. Они считают, что главный тренер команды Арсен Венгер должен уйти.«Наполи» – «Реал». ОнлайнВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом».«Арсенал» - «Бавария». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией».«Наполи» - «Реал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом».Валерий Рейнгольд: У «Арсенала» нет шансов пройти «Баварию». Время Венгера ушлоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Баварию».Томас Тухель: Чувствуем, что готовы пройти «Бенфику»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Напомним, что в первом матче португальский клуб победил со счетом 1:0.Унаи Эмери: Нам нужно возродить в себе чувство огромного уважения к «Барселоне»Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Барселоной», Ди Мария – под вопросомПолузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.Блез Матюиди: Не боимся «Барселону» и собираемся играть в свой футболПолузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди поделился ожиданиями от матча с «Барселоной». Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.Унаи Эмери: В матче с «Барселоной» мы должны быть готовы ко всемуГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.Луис Энрике: «Барселоне» по силам забить шесть мячей в ворота «ПСЖ»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.Букмекеры считают, что «Реал» обыграет «Наполи» и во втором матчеСегодня «Наполи» сыграет с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно букмекерским котировкам, у «Реала» больше шансов на победу.Букмекеры не верят, что «Арсенал» сможет пройти «Баварию»Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». В этой дуэли букмекеры отдают преимущество немецкому клубу.Венгер сказал игрокам «Арсенала», что покинет команду в конце сезонаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в конце сезона покинет команду. Об этом он сообщил своим игрокам.Алексис Санчес. Ангел или демон?Алексис Санчес. Ангел или демон?62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы?Давид Жинола: Уверен, что «ПСЖ» обыграет «Барселону»Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» состоится 8 марта в Барселоне.Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛЗлатан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.11 неаполитанских собак. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов11 неаполитанских собак. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов«Советский спорт» анонсирует матчи вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов.Франк Рибери: «Арсенал» – хорошая команда, и мы хотим ее победитьПолузащитник «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».Томас Мюллер: Понимаем, что «Арсенал» с первых минут пойдет в атакуПолузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
Главные новости
Футбол
«Наполи» – «Реал». Онлайн
Футбол
«Арсенал» - «Бавария». Онлайн
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Монсон дарит цветы российским женщинам
Футбол
Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против Венгера перед матчем с «Баварией» (фото, видео)
Футбол
Александр Егоров: В матче ЦСКА – «Зенит» Гарсия просто хотел меня обмануть
Футбол
Андреа Пирло: Не знаю, когда я закончу карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити»
MMA
Мальдонадо может подраться с Крыловым в Fight Nights
Футбол
Валерий Рейнгольд: У «Арсенала» нет шансов пройти «Баварию». Время Венгера ушло
Футбол
Мотта не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Барселоной», Ди Мария – под вопросом
Футбол
Унаи Эмери: В матче с «Барселоной» мы должны быть готовы ко всему
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости