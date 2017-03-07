«Арсенал» - «Бавария». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче
1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией».
«Арсенал»: Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни,
Монреаль, Рамси, Джака, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Санчес.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Рафинья,
Алаба, Видаль, Алонсо, Роббен, Рибери, Тиаго, Левандовски.
Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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