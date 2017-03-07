Мальдонадо может подраться с Крыловым в Fight Nights

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Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован. Как это было. Как сообщает Life.ru, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном был госпитализирован.

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