Мальдонадо может подраться с Крыловым в Fight Nights
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который недавно покинул UFC, свой следующий поединок может провести против бразильца Фабио Мальдонадо.
Накануне Мальдонадо победил Абдула Хамида Давлятова техническим нокаутом в первом раунде на турнире Fights Nights 60 в Таджикистане и одержал первую победу в российском промоушене. Сразу после турнира украинский боец Никита Крылов в своем инстаграме сообщил о возможном поединке с Мальдонадо.
«Один из участников этого боя вызывал на поединок меня. С одним из участников этого боя я действительно могу подраться», - написал Крылов.
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