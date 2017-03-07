Бой Роналдо Соуза - Роберт Уиттакер состоится на UFC on FOX 24

Еще один важный поединок добавлен в кард UFC on FOX 24. Один из основных претендентов на титул чемпиона UFC в среднем весе Роналдо «Жакаре» Соуза встретится с Робертом Уиттакером.

«Жакаре» решил не простаивать до получения титульного боя в среднем весе, основными претендентами на который являются он и Йоэл Ромеро. На прошлой неделе было объявлено о том, что следующим за этот титул будет драться возвращающийся Жорж Сен-Пьер, поэтому ожидание в очереди может затянуться. В прошлом бою на UFC 208 Соуза одержал победу над Тимом Ботчем.

Роберт Уиттакер одержал шесть побед подряд, забравшись на шестое место в официальном рейтинге средневесов UFC. В прошлом ноябре он нокаутировал Дерека Брансона в главном бою UFC Fight Night 101.

Шоу UFC on FOX 24 пройдет 15 апреля. Как уже объявлено, главным боем вечера будет поединок за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Уилсоном Рейсом.