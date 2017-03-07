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Андреа Пирло: Не знаю, когда я закончу карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло сказал, что вскоре он завершит карьеру футболиста.

«Я еще не решил, что буду делать после завершения карьеры.  Я должен подумать, что для меня лучше – работа тренера, директора или что-то еще. Не знаю, когда я закончу карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити». Посмотрим, как я буду чувствовать себя в конце сезона. Но я уверен, что скоро закончу карьеру.

Конечно, я хотел бы играть в футбол еще десять лет, потому что я люблю это. Игра в футбол – это самое прекрасное, что я делаю. Но мне нужно задать себе вопрос, могу ли я играть на высоком уровне, как ведущий игрок, которым я всегда был? Или я буду играть как один из многих? Мне это не нравится», - сказал Пирло, слова которого приводит L’Équipe.

37-летний Андреа Пирло известен по выступлениям за «Милан», «Ювентус» и «Интер». Он шесть раз становился чемпионом Италии, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

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