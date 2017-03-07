Андреа Пирло: Не знаю, когда я закончу карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити»
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло
сказал, что вскоре он завершит карьеру футболиста.
«Я еще не решил, что буду делать после завершения
карьеры. Я должен подумать, что для меня
лучше – работа тренера, директора или что-то еще. Не знаю, когда я закончу
карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити». Посмотрим, как я буду
чувствовать себя в конце сезона. Но я уверен, что скоро закончу карьеру.
Конечно, я хотел бы играть в футбол еще десять
лет, потому что я люблю это. Игра в футбол – это самое прекрасное, что я делаю.
Но мне нужно задать себе вопрос, могу ли я играть на высоком уровне, как
ведущий игрок, которым я всегда был? Или я буду играть как один из многих? Мне
это не нравится», - сказал Пирло, слова которого приводит L’Équipe.
37-летний Андреа Пирло известен по выступлениям
за «Милан», «Ювентус» и «Интер». Он шесть раз становился чемпионом Италии,
дважды выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом мира в составе сборной
Италии.