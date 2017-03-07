Александр Егоров: В матче ЦСКА – «Зенит» Гарсия просто хотел меня обмануть

Судья матча 18-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:0) Александр Егоров поделился мнением о поступке полузащитника петербуржцев Хави Гарсии.

– Симуляцией я бы это не назвал. Со стороны игрока «Зенита» была провокация. Стычку спровоцировал Гарсия, а Вернблум прибежал издалека и продолжил эпизод. Если бы не прибежал Вернблум, то всё бы ограничилось карточкой Гарсии за провокацию. Я видел, что никакого движения головой у Головина не было. Гарсия просто хотел меня обмануть.

Эмоциональный момент, подошли два игрока близко друг к другу, и мне не за что было наказывать Головина. А то, что сделал Гарсия, — это его не красит ни как человека, ни как спортсмена. Естественно, я знал, что Вернблум всегда играет на грани. Но, честно говоря, не помнил, удалялся он до этого или не удалялся. В той ситуации это не имело никакого значения, – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. На 65-й минуте Хави Гарсия спровоцировал Александра Головина и получил за это желтую карточку. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума, который сначала получил предупреждение за разговоры с арбитром в эпизоде со стычкой Гарсии и Головина, а через пять минут сфолил на Маурисио.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на пять очков.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».