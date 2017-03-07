Новый ведущий Ruhub: Европу и СНГ должны были разделить с самого начала, как только появились турниры

Новый ведущий студии аналитики RuHub Владимиром «Vovapain» Толмачев в интервью CyberSport.ru рассказал о первом опыте работы на крупных турнирах, а также поделился мнением о разделении Европы и СНГ на два региона.



«Я уже комментировал турниры от Valve, освещал «мейджоры» на своём канале. В роли ведущего у меня тоже есть опыт, так как я играл в КВН, да и на других мероприятиях был ведущим. А вот опыта работы в студии аналитики у меня еще нет. Надеюсь, что когда я приеду, мне всё разъяснят. Мне сказали, что там всё несложно.



Чтобы стать аналитиком, мало просто хорошо играть, надо еще и что-то выигрывать. Просто так туда не сядешь. Вообще, я не выбирал себе роль, мне просто написали: «Поедешь ведущим студии аналитики?», я ответил: «Конечно, ребят, поеду». Вот и всё.



«Успех» — моя девичья фамилия. Но я себя вижу так: я хочу играть в профессиональную «Доту». Я не хочу вести что-то на постоянной основе, комментировать. Хочу сначала добиться результатов как профессиональный игрок, а потом уже, «на пенсии», займусь этим более основательно.



СНГ был нужен этот отдельный слот. Появится больше команд, которые смогут пройти в те самые закрытые квалификации. У людей будет больше шансов попасть в киберспорт. Мне казалось, что Европу и СНГ должны были разделить с самого начала, как только появились турниры. Сейчас это пойдет на пользу, и мы увидим на закрытых квалификациях какую-нибудь новую молодую команду».



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