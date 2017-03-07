Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против Венгера перед матчем с «Баварией» (фото, видео)
Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии»
болельщики лондонского «Арсенала» устроили акцию протеста. Они считают, что
главный тренер команды Арсен Венгер должен уйти.
Как сообщает в своем твиттер журналист AP Роб Харрис, болельщики скандировали перед стадионом: «Арсен Венгер,
мы хотим, чтобы ты ушел», а также демонстрировали плакаты аналогичного
содержания.
VIDEO: «Arsene Wenger we want you to go» fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B— Rob Harris (@RobHarris) 7 марта 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгер принял
решение покинуть команду в конце сезона. «Советский спорт» ведет текстовую
трансляцию матча «Арсенал» - «Бавария».
Gang signs & Wenger out. pic.twitter.com/qsVJKtneaP— Footy Accumulators (@FootyAccums) 7 марта 2017 г.
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