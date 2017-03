Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против Венгера перед матчем с «Баварией» (фото, видео)

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» болельщики лондонского «Арсенала» устроили акцию протеста. Они считают, что главный тренер команды Арсен Венгер должен уйти.

Как сообщает в своем твиттер журналист AP Роб Харрис, болельщики скандировали перед стадионом: «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты ушел», а также демонстрировали плакаты аналогичного содержания.

VIDEO: «Arsene Wenger we want you to go» fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B