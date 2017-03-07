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«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, команду встречало около 400 болельщиков

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, где в четверг состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Игроки сразу проследовали из здания аэровокзала в автобус. А главный тренер команды Жозе Моуринью сначала отправился раздавать автографы, передает корреспондент «Советского спорта».

Английский клуб встречало около 400 болельщиков. Из аэропорта «МЮ» отправился в гостиницу. В среду у команды запланирована тренировка на стадионе «Олимп 2».

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