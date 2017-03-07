«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, команду встречало около 400 болельщиков
«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, где в четверг состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
Игроки сразу проследовали из здания аэровокзала в автобус. А главный тренер команды Жозе Моуринью сначала отправился раздавать автографы, передает корреспондент «Советского спорта».
Английский клуб встречало около 400 болельщиков.
Из аэропорта «МЮ» отправился в гостиницу. В среду у команды запланирована тренировка
на стадионе «Олимп 2».
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