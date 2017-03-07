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Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».

В составе победителей самой результативной стала Энджел Маккотри, которая набрала 25 очков. 22 очка в активе Ннемкади Огвумике. Второй матч в серии до двух победу пройдет во Франции 10 марта.

Евролига. Женщины

1/4 финала

Первый матч

«Динамо» (Курск, Россия) – «Бурж» (Франция) - 76:71

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