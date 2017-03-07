Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги
Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги
между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского
клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».
В составе победителей самой результативной стала Энджел Маккотри, которая набрала 25 очков. 22 очка в
активе Ннемкади Огвумике. Второй матч в серии до двух победу пройдет во
Франции 10 марта.
Евролига.
Женщины
1/4 финала
Первый матч
«Динамо»
(Курск, Россия) – «Бурж» (Франция) - 76:71
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически