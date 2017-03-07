Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги

В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать! В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

«Надежда» и УГМК попали в одну группу Евролиги Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Баскетболистки курского «Динамо» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России.

Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в первом матче серии Баскетболистки курского «Динамо» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России.