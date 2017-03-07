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Тренерам сборной Украины три месяца не выплачивают зарплату

Источник:  XsportКомментарии

Федерация футбола Украины не выплачивает зарплату тренерскому штабу национальной сборной на протяжении трех месяцев. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Xsport.ua, задолженность есть в том числе и перед главным тренером Андреем Шевченко. Также задолженность по зарплате существует перед некоторыми работниками ФФУ. При этом о причинах задолженности пока не сообщается.

Также сообщается, что в ФФУ пока не комментирует новость о наличии задолженности.

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