Тренерам сборной Украины три месяца не выплачивают зарплату
Федерация
футбола Украины не выплачивает зарплату тренерскому штабу национальной сборной
на протяжении трех месяцев. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует Xsport.ua, задолженность
есть в том числе и перед главным тренером Андреем Шевченко. Также
задолженность по зарплате существует перед некоторыми работниками ФФУ. При этом
о причинах задолженности пока не сообщается.
Также
сообщается, что в ФФУ пока не комментирует новость о наличии задолженности.
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