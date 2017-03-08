«Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария»
обыграла «Арсенал» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Артуро Видаль и по разу отличились Роберт Левандовски, Арьен Роббен и Дуглас Коста, а у хозяев поля единственный мяч забил Тео Уолкотт.
Стоит отметить, что «канониры» с 53-й минуты играли в меньшинстве, Лоран Косьелни получил красную карточку.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Первый матч противостояния завершился победой «Баварии» с
таким же счетом и таким образом подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч
(10:2) вышли в четвертьфинал турнира.
Соперник «Баварии» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет
известен позднее.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция