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«Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Артуро Видаль и по разу отличились Роберт Левандовски, Арьен Роббен и Дуглас Коста, а у хозяев поля единственный мяч забил Тео Уолкотт.

Стоит отметить, что «канониры» с 53-й минуты играли в меньшинстве, Лоран Косьелни получил красную карточку.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч противостояния завершился победой «Баварии» с таким же счетом и таким образом подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

Матч

Арсенал - Бавария - 1:5 (1:0)

Голы

Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).

Состав

Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт

Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски

Предупреждения:

Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44

Удаления:

Косьельни, 53 - нет

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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