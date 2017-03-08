«Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Артуро Видаль и по разу отличились Роберт Левандовски, Арьен Роббен и Дуглас Коста, а у хозяев поля единственный мяч забил Тео Уолкотт.

Стоит отметить, что «канониры» с 53-й минуты играли в меньшинстве, Лоран Косьелни получил красную карточку.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Первый матч противостояния завершился победой «Баварии» с таким же счетом и таким образом подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.

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1/8 финала

Ответный матч