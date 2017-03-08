Дубль Рамоса принес волевую победу «Реалу» над «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Наполи»
со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Серхио Рамос и одинг раз отличился Альваро Мората, а у хозяев поля единственный мяч забил Дрис Мертенс.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Первый матч противостояния завершился победой подопечных
Зинедина Зидана с таким же счетом и таким образом, «Реал» по сумме двух встречи
(6:2) вышел в четвертьфинал турнира.
Соперник «Реала» по
1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция