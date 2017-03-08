Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голом

Защитник «Реала» Серхио Рамос, забивший два мяча в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, прокомментировал проход мадридской команды в следующую стадию турнира.

«Это был мой сотый матч в Лиге чемпионов, и я очень хотел помочь команде голом в сложный момент. Нам было трудно, но мы держались вместе. Иногда все просто идет не так, как ты рассчитывал. Эта игра дала много пищи для анализа, особенно первый тайм. Я счастлив, что мы прошли дальше, но мы должны тщательно разобрать наши ошибки», - цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

«Реал» по сумме двух встречи (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.