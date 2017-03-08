Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голом
Защитник «Реала» Серхио Рамос, забивший два мяча в ворота «Наполи»
(3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, прокомментировал проход
мадридской команды в следующую стадию турнира.
«Это был мой сотый матч в Лиге чемпионов, и я очень хотел помочь команде голом в сложный момент. Нам было трудно, но мы держались вместе. Иногда все просто идет не так, как ты рассчитывал. Эта игра дала много пищи для анализа, особенно первый тайм. Я счастлив, что мы прошли дальше, но мы должны тщательно разобрать наши ошибки», - цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.
«Реал» по сумме двух встречи (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция