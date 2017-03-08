Арсен Венгер: Трудно объяснить, что произошло
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал
домашнее поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов .
«Тяжелое поражение. Мы
здорово играли, быстро, и оказали большое давление на «Баварию»
По моим ощущениям, мы
начали так, как хотели. Трудно объяснить, что произошло. Моя команда очень старалась
и здорово играла, но когда остаешься вдесятером в ситуации, когда надо забивать
четыре мяча, в голове у футболистов проносится мысль, что сделать это
невозможно», - приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.
«Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира.Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция