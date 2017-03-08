Арсен Венгер: Трудно объяснить, что произошло

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Тяжелое поражение. Мы здорово играли, быстро, и оказали большое давление на «Баварию»

По моим ощущениям, мы начали так, как хотели. Трудно объяснить, что произошло. Моя команда очень старалась и здорово играла, но когда остаешься вдесятером в ситуации, когда надо забивать четыре мяча, в голове у футболистов проносится мысль, что сделать это невозможно», - приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.

«Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира.Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.