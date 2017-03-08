Зинедин Зидан: Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бывает
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Наполи»
(3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не думаю, что мы были на грани вылета. Мы забили 6 мячей в 2 матчах. Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бывает», - сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция
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