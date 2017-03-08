Зинедин Зидан: Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бывает

Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голом

Защитник «Реала» Серхио Рамос, забивший два мяча в ворота «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, прокомментировал проход мадридской команды в следующую стадию турнира.