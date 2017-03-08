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Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом» (5:1), а главным героем встречи «Наполи» - «Реал» (1:3) назван защитник «сливочных» Серхио Рамос, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний голландец провел на поле 71-у минуты и забил один мяч. Стоит отметить, что Роббен также был признан лучшим игроком первого матча против «Арсенала».

А Рамос в параллельном матче при счете 1:0 в пользу «Наполи» забил ответный мяч, а затем вывел свою команду вперед.

Матч

Арсенал - Бавария - 1:5 (1:0)

Голы

Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).

Состав

Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт

Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски

Предупреждения:

Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44

Удаления:

Косьельни, 53 - нет

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

Матч

Наполи - Реал - 1:3 (1:0)

Голы

Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)

Предупреждения:

Аллан, 55; Диавара, 89 - нет

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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