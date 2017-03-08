Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом» (5:1), а главным героем встречи «Наполи» - «Реал» (1:3) назван защитник «сливочных» Серхио Рамос, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний голландец провел на поле 71-у минуты и забил один мяч. Стоит отметить, что Роббен также был признан лучшим игроком первого матча против «Арсенала».

А Рамос в параллельном матче при счете 1:0 в пользу «Наполи» забил ответный мяч, а затем вывел свою команду вперед.