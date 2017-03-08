Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Нападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом»
(5:1), а главным героем встречи «Наполи» - «Реал» (1:3) назван защитник «сливочных»
Серхио Рамос, сообщает официальный сайт УЕФА.
33-летний голландец провел на поле 71-у минуты и забил один
мяч. Стоит отметить, что Роббен также был признан лучшим игроком первого матча
против «Арсенала».
А Рамос в параллельном матче при счете 1:0 в пользу «Наполи» забил ответный мяч, а затем вывел свою команду вперед.
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция