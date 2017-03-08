Дани Карвахаль: В перерыве Зидан сказал, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости
Защитник «Реала» Дани
Карвахаль прокомментировал победу над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов.
«Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали», - сказал после матча Карвахаль.
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция