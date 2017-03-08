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Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире

Источник:  Football ItaliaКомментарии
Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире
Источник: Getty Images

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первые 55 минут мы играли очень хорошо, но затем два гола в наши ворота надломили нас. С двумя пропущенными мячами мы потеряли шансы на проход в следующую стадию турнира.

Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире. Если мы сможем стать сильнее физически, то сможем играть и на том же уровне, что и «Реал».

«Наполи» - молодая команда с большими шансами на светлое будущее», - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, «Реал» по сумме двух встречи (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.  

Матч

Наполи - Реал - 1:3 (1:0)

Голы

Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)

Предупреждения:

Аллан, 55; Диавара, 89 - нет

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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