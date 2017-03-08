Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире
Главный тренер «Наполи»
Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов.
«Первые 55 минут мы играли очень хорошо, но затем два гола в
наши ворота надломили нас. С двумя пропущенными мячами мы потеряли шансы на
проход в следующую стадию турнира.
Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире. Если мы
сможем стать сильнее физически, то сможем играть и на том же уровне, что и «Реал».
«Наполи» - молодая команда с большими шансами на светлое будущее», - цитирует Сарри Football Italia.
Напомним, «Реал» по сумме двух встречи (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция