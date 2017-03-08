Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первые 55 минут мы играли очень хорошо, но затем два гола в наши ворота надломили нас. С двумя пропущенными мячами мы потеряли шансы на проход в следующую стадию турнира.

Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире. Если мы сможем стать сильнее физически, то сможем играть и на том же уровне, что и «Реал».

«Наполи» - молодая команда с большими шансами на светлое будущее», - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, «Реал» по сумме двух встречи (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.