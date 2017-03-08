Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычно
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти подвел итоги встречи с «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала Лиги
чемпионов.
«Это был тяжелый матч. До пенальти у нас были проблемы с
обороной. Как мы и ожидали, «Арсенал» оказывал сильное давление. Но
мы должны были лучше контролировать игру. Мы были с мячом не так хороши, как
обычно. Но такое случается. Сложно сохранять концентрацию после победы в первом
матче со счетом 5:1. Мы хотели показать
свою игру, но, имея такое большое преимущество, это было непросто
сделать», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция