Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычно

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги встречи с «Арсеналом» (5:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч. До пенальти у нас были проблемы с обороной. Как мы и ожидали, «Арсенал» оказывал сильное давление. Но мы должны были лучше контролировать игру. Мы были с мячом не так хороши, как обычно. Но такое случается. Сложно сохранять концентрацию после победы в первом матче со счетом 5:1. Мы хотели показать свою игру, но, имея такое большое преимущество, это было непросто сделать», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.