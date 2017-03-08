Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» заслуженно победила

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов, особенно на выезде, не бывает простых матчей. «Арсенал» в первом тайме играл хорошо. Они были ближе к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять. После пенальти игра стала складываться в нашу пользу, и мы в итоге заслуженно победили», - цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.