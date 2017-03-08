Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» заслуженно победила
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов, особенно на выезде, не бывает
простых матчей. «Арсенал» в первом тайме играл хорошо. Они были ближе
к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять. После пенальти игра стала складываться в
нашу пользу, и мы в итоге заслуженно победили», - цитирует Румменигге
официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция