Матс Хуммельс: Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле
Защитник «Баварии» Матс
Хуммельс «Баварии» прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в ответном
матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Итоговый счет не соответствует той игре, что была на
поле до пенальти и красной карточки. Тот эпизод переломил ход встречи в нашу
пользу. До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий
фактор, но такое с нами не должно происходить.
Но и в первом тайме у нас были возможности забить и таким
образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли
дальше, тут говорить не о чем». - цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция