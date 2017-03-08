Матс Хуммельс: Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс «Баварии» прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Итоговый счет не соответствует той игре, что была на поле до пенальти и красной карточки. Тот эпизод переломил ход встречи в нашу пользу. До этого мы играли не так, как представляли себе. Это человеческий фактор, но такое с нами не должно происходить.

Но и в первом тайме у нас были возможности забить и таким образом успокоить игру. Но нам это не удалось. В итоге мы заслуженно прошли дальше, тут говорить не о чем». - цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч (10:2) вышли в четвертьфинал турнира. Соперник команды из Мюнхена по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позднее.