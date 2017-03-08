Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)
Российский защитник «Торонто» Алексей Марченко на второй минуте встречи с «Детройтом» открыл счет в матче.
Here's another look at Marchenko's first goal as a Maple Leaf to open the scoring tonight.#TMLtalk pic.twitter.com/KsQ0yRvNhw— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 8 марта 2017 г.
Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне и четвертой в карьере в НХЛ.
Стоит отметить, что Алексей ранее выступал за «Детройт», но в феврале этого года был выставлен на драфт отказов, в результате чего 4 февраля стал игроком «Торонто».
Матч
Торонто - Детройт - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
A. Marchenko (Бозак, Марнер), 1:07 (1:0). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 6:38 (2:0). Кадри (Ханвик, Нюландер), 25:49 (3:0). Нюквист (Зеттерберг, Татар), 39:22 (3:1).
Место и дата
08 марта 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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