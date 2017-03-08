Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)

Российский защитник «Торонто» Алексей Марченко на второй минуте встречи с «Детройтом» открыл счет в матче.

Here's another look at Marchenko's first goal as a Maple Leaf to open the scoring tonight.#TMLtalk pic.twitter.com/KsQ0yRvNhw — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 8 марта 2017 г.

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне и четвертой в карьере в НХЛ.

Стоит отметить, что Алексей ранее выступал за «Детройт», но в феврале этого года был выставлен на драфт отказов, в результате чего 4 февраля стал игроком «Торонто».