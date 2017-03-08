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Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский защитник «Торонто» Алексей Марченко на второй минуте встречи с «Детройтом» открыл счет в матче.

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне и четвертой в карьере в НХЛ.

Стоит отметить, что Алексей ранее выступал за «Детройт», но в феврале этого года был выставлен на драфт отказов, в результате чего 4 февраля стал игроком «Торонто».

Матч

Торонто - Детройт - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

A. Marchenko (Бозак, Марнер), 1:07 (1:0). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 6:38 (2:0). Кадри (Ханвик, Нюландер), 25:49 (3:0). Нюквист (Зеттерберг, Татар), 39:22 (3:1).

Место и дата

08 марта 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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