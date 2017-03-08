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НБА. «Оклахома» принимает «Портленд», «Даллас» – «Лейкерс» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

НБА
Регулярный чемпионат
8 марта 

Матч

Оклахома - Портленд - 67:61 Перерыв

Место и дата

08 марта 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Лейкерс - 51:36 2-ая четверть

Место и дата

08 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Финикс - Вашингтон - 14:11 1-ая четверть

Место и дата

08 марта 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция

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