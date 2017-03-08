НБА. «Оклахома» принимает «Портленд», «Даллас» – «Лейкерс» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
8 марта
Матч
Оклахома - Портленд - 67:61 Перерыв
Место и дата
08 марта 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Даллас - Лейкерс - 51:36 2-ая четверть
Место и дата
08 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Финикс - Вашингтон - 14:11 1-ая четверть
Место и дата
08 марта 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
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