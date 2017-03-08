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Фиттипальди представил суперкар для Gran Turismo Sport

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди в Женеве представил публике новый гиперкар Fittipaldi EF7 by Pininfarina.

В создании этого сверхлегкого суперкара принял участие сам Фиттипальди, а также культовое итальянское кузовное ателье Pininfarina и немецкий производитель гоночных машин HWA AG.

Поклонники суперкаров и любители видеоигр смогут виртуально побывать за рулем EF7 в будущей игре Gran Turismo Sport для PlayStation 4.


Характеристики виртуальной EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina будут в точности соответствовать реальному образцу. 

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