Фиттипальди представил суперкар для Gran Turismo Sport
Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди в Женеве представил публике новый гиперкар Fittipaldi EF7 by Pininfarina.
В создании этого сверхлегкого суперкара принял участие сам Фиттипальди, а также культовое итальянское кузовное ателье Pininfarina и немецкий производитель гоночных машин HWA AG.
Поклонники суперкаров и любители видеоигр смогут виртуально побывать за рулем EF7 в будущей игре Gran Turismo Sport для PlayStation 4.
Характеристики виртуальной EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina будут в точности соответствовать реальному образцу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически