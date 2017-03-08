«Тюмень» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)
В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень»
сыграет со «Спартаком-2».
Встреча пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в
13:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Красно-белые с 36-ю очками занимают шестое место в турнирной
таблице, а «Тюмень» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 31 балл.
Напомним, команды встречались в августе минувшего года в
рамках первого круга ФНЛ, тогда победу одержали подопечные Александра Ивченко,
благодаря хет-трику Хасана Мамтова.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
08 марта 13:00, Геолог, Текстовая трансляция
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