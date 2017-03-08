«Тюмень» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» сыграет со «Спартаком-2».

Встреча пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Красно-белые с 36-ю очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Тюмень» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 31 балл.

Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках первого круга ФНЛ, тогда победу одержали подопечные Александра Ивченко, благодаря хет-трику Хасана Мамтова.

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25-й тур