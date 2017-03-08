«Нефтехимик» – «Зенит-2». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» сыграет с «Зенитом-2».

Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе 16 баллов.

Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках первого круга ФНЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

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25-й тур