«Нефтехимик» – «Зенит-2». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик»
сыграет с «Зенитом-2».
Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и
начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками занимает 11-е место
в турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе
16 баллов.
Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках
первого круга ФНЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 марта 14:00, Нефтехимик, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически