Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нефтехимик» – «Зенит-2». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» сыграет с «Зенитом-2».

Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе 16 баллов.

Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках первого круга ФНЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

ФНЛ
25-й тур

Матч

Нефтехимик - Зенит-2

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 марта 14:00, Нефтехимик, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» – «Спартак-Нальчик». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с «Спартаком» из Нальчика.«Тюмень» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» сыграет со «Спартаком-2».ФНЛ. 25-й тур. «Тюмень» примет «Спартак-2», «Нефтехимик» – «Зенит-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура Футбольной национальной лиги.Аппетитные болельщицы и бело-голубой праздник. Прогноз Яременко на матчи ФНЛАппетитные болельщицы и бело-голубой праздник. Прогноз Яременко на матчи ФНЛ8 марта – праздник! «Сегодня праздник у девчат…» Нет, не о том совсем речь! 8 марта стартует ФНЛ.Дмитрий Парфенов: «Тосно» настраивается только на победу в матче с «Шинником»Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча ФНЛ против «Шинника».Алексей Ребко: Будут платить – будем играть, если нет, значит – нетАлексей Ребко: Будут платить – будем играть, если нет, значит – нетПолузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко – о ситуации с долгами в дальневосточной команде.Владислав Радимов примет участие в благотворительной акции «Зенита»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов примет участие в совместной благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».Алексей Ребко: Бойкота игры с «Енисеем» не будетПолузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко – о ситуации с долгами в дальневосточной команде.Игорь Ефремов: Предпринимаются все усилия, чтобы матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялсяПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что представители лиги делают все возможное, чтобы матч 25-го тура ФНЛ «Енисей» – «Луч-Энергия» состоялся.Алексей Ребко: Поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016, бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будемИгрокам «Луч-Энергия» погасили задолженности по заработной плате за 2016 год. Об этом сообщил капитан владивостоксого клуба Алексей Ребко.Вице-губернатор Приморского края: Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» состоится вопреки всем разговорамВице-губернатор Приморского края Павел Серебряко заявил, что игроки «Луча-Энергии» выйдут на матч 25-го тура ФНЛ с «Енисеем».Арсений Логашов: «Тосно» по силам выйти в премьер-лигуЗащитник «Тосно» Арсений Логашов поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона ФНЛ.Игорь Чугайнов: У «Балтики» один шанс из тысячи уцелеть в ФНЛБывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов поделился мнением, удастся ли новому наставнику «Балтики» Игорю Черевченко вытащить команду из зоны вылета в первенстве ФНЛ.Андрей Тихонов: Пока рано говорить о выходе в РФПЛ как о цели «Енисея»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов пока не ставит перед своей командой задачу по выходу в премьер-лигу.Защитник «Зенита-2» может подписать контракт с «Ислочью»Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о возможном переходе защитника «Зенита-2» Кирилла Костина, который находился на просмотре в белорусском клубе.Алексей Ребко: Выплата одной зарплаты не устроит игроков «Луча-Энергии»Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал о требованиях игроков команды, которые бойкотируют тренировки на сборе в Турции из-за задержки заработной платы.На счет «Луча-Энергии» переведен первый транш на зарплатыВладивостокский «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировкиИгроки «Луча-Энергии» продолжают бойкотировать тренировки команды в связи с тем, что клуб так и не рассчитался по долгам по зарплате.Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливоЗащитник «Кубани» Игорь Армаш рассказал о финансовой ситуации в клубе. В начале февраля в «Кубань» впервые за долгое время поступили деньги.Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долговРуководитель пресс-службы «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о финансовом положении клуба, отметив, что многие сотрудники клуба приостановили работу из-за долгов.
Главные новости
Футбол
Дубль Рамоса принес волевую победу «Реалу» над «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ
Футбол
«Бавария» вновь разгромила «Арсенал» и вышла в четвертьфинал ЛЧ
Хоккей
Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: Мы были с мячом не так хороши, как обычно
Футбол
Маурицио Сарри: Мы доминировали 55 минут над лучшей командой в мире
Футбол
Роббен и Рамос признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Футбол
Арсен Венгер: Трудно объяснить, что произошло
Футбол
Серхио Рамос: Это был мой сотый матч в ЛЧ, и я очень хотел помочь команде голом
Футбол
Александр Егоров: В матче ЦСКА – «Зенит» Гарсия просто хотел меня обмануть
Футбол
Андреа Пирло: Не знаю, когда я закончу карьеру. У меня остался год контракта с «Нью-Йорк Сити»
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости