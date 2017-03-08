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«Динамо» – «Спартак-Нальчик». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с «Спартаком» из Нальчика.

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Столичная команда с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а «Спартак» расположился на 15-й строчке, имея в активе 27 баллов.

Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках первого круга ФНЛ, тогда встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

ФНЛ
25-й тур

Матч

Динамо - Спартак-Нальчик

Место и дата

08 марта 17:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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