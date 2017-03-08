«Динамо» – «Спартак-Нальчик». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо»
сыграет с «Спартаком» из Нальчика.
Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 17:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Столичная команда с 54 очками лидирует в турнирной таблице,
а «Спартак» расположился на 15-й строчке, имея в активе 27 баллов.
Напомним, команды встречались в августе минувшего года в рамках
первого круга ФНЛ, тогда встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Место и дата
08 марта 17:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
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