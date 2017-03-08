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СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА сыграет с московским «Динамо»

Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/2 финала
Первый матч

Матч

СКА - Динамо

Место и дата

08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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