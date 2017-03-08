«Барселона» – «ПСЖ». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»
сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Встреча пройдет на «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22:45
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче парижане на своем поле
разгромили каталонцев со счетом 4:0.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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