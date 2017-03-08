«Барселона» – «ПСЖ». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».

Встреча пройдет на «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче парижане на своем поле разгромили каталонцев со счетом 4:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч