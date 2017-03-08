«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бенфикой».
Встреча пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и
начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче «орлы» на своем поле с минимальным
счетом обыграли «шмелей».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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