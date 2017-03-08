«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бенфикой».

Встреча пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче «орлы» на своем поле с минимальным счетом обыграли «шмелей».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч