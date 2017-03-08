33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем
льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.
В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и
Кэм Эткинсон.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил все 33 броска, оформив третий «сухой» матч кряду. 28-летний россиянин признан первой звездой встречи.
this bob guy had a part in it pic.twitter.com/T4H9dUdkEt— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 8 марта 2017 г.
«Коламбус» с 90 очками занимает второе место в Восточной
конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в
активе 62 балла.
В следующем матче «Блю Джекетс» 11 марта примет «Баффало», а
«дьяволы» днем ранее на выезде сыграют с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Нью-Джерси - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Бьоркстранд (Хартнелл, Ганье), 49:39 (1:0). Эткинсон (Дубински, Джонс), 58:44 (2:0).
Место и дата
08 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция