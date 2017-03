33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Кэм Эткинсон.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил все 33 броска, оформив третий «сухой» матч кряду. 28-летний россиянин признан первой звездой встречи.

this bob guy had a part in it pic.twitter.com/T4H9dUdkEt