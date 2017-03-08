33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» «всухую» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Кэм Эткинсон.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил все 33 броска, оформив третий «сухой» матч кряду. 28-летний россиянин признан первой звездой встречи.

this bob guy had a part in it pic.twitter.com/T4H9dUdkEt — ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 8 марта 2017 г.

«Коламбус» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 62 балла.

В следующем матче «Блю Джекетс» 11 марта примет «Баффало», а «дьяволы» днем ранее на выезде сыграют с «Колорадо».

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