Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем
льду обыграл «Детройт» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Алексей Марченко, Джеймс ван Римсдайк и Назем Кадри, а у гостей дубль оформил Густав Нюквист.
Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)
«Торонто» с 72 очками занимает девятое место в Восточной
конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе
61 балл.
В следующем матче «Мэйпл Лифс» 10 марта примет «Филадельфию»,
а «Ред Уингз» днем ранее на выезде сыграет с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Детройт - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы:
A. Marchenko (Бозак, Марнер), 1:07 (1:0). ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 6:38 (2:0). Кадри (Ханвик, Нюландер), 25:49 (3:0). Нюквист (Зеттерберг, Татар), 39:22 (3:1). Нюквист (Зеттерберг, Грин), 40:36 (3:2).
Место и дата
08 марта 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция