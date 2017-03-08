Шайба Марченко помогла «Торонто» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Детройт» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Алексей Марченко, Джеймс ван Римсдайк и Назем Кадри, а у гостей дубль оформил Густав Нюквист.

Марченко на второй минуте открыл счет в матче «Торонто» - «Детройт» (видео)

«Торонто» с 72 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 61 балл.

В следующем матче «Мэйпл Лифс» 10 марта примет «Филадельфию», а «Ред Уингз» днем ранее на выезде сыграет с «Бостоном».

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