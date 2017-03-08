«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем
льду уступила «Сент-Луису» со счетом 1:2.
В составе победителей шайбы забросили Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко, которого в результате признали третьей звездой встречи, а у хозяев льда единственный гол забил Микко Койву.
«Сент-Луис» с 71-м очком занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Миннесота» в ней же лидирует, имея в активе 90 баллов.
В следующем матче «Блюз» 11 марта примет «Анахайм», а «Уайлд»
днем ранее встретится с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Перрон (Стеен, Парайко), 10:24 (0:1). Тарасенко (Петранжело, Шварц), 51:03 (0:2). Койву (Сутер), 59:49 (1:2).
Место и дата
08 марта 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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