«Сент-Луис» победил в Миннесоте, благодаря шайбе Тарасенко (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду уступила «Сент-Луису» со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко, которого в результате признали третьей звездой встречи, а у хозяев льда единственный гол забил Микко Койву.





«Сент-Луис» с 71-м очком занимает восьмое место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же лидирует, имея в активе 90 баллов.

В следующем матче «Блюз» 11 марта примет «Анахайм», а «Уайлд» днем ранее встретится с «Тампой».

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