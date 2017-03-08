«Рейнджерс» обыграл «Флориду», Бучневич забил один гол

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Тэннер Глэсс, Кевин Хейз, Ник Холден и Павел Бучневич, а у хозяев льда шайбы забросили Томас Ванек и Аарон Экблад.

«Рейнджерс» с 88-ю очками делит третьею строчку с «Питтсбургом» в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась на 12-м месте, имея в активе 69 баллов.

В следующем матче «пантеры» 11 марта примут «Миннесоту», а команда из Нью-Йорка днем ранее на выезде сыграет с «Каролиной».

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