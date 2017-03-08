«Рейнджерс» обыграл «Флориду», Бучневич забил один гол
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем
льду уступила «Рейнджерс» со счетом 2:5.
В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Тэннер
Глэсс, Кевин Хейз, Ник Холден и Павел Бучневич, а у хозяев льда шайбы забросили
Томас Ванек и Аарон Экблад.
«Рейнджерс» с 88-ю очками делит третьею строчку с «Питтсбургом»
в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась на 12-м месте, имея
в активе 69 баллов.
В следующем матче «пантеры» 11 марта примут «Миннесоту», а
команда из Нью-Йорка днем ранее на выезде сыграет с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Флорида - Рейнджерс - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы:
Крейдер (Зукарелло, Кэмпфер), 9:25 (0:1). Глэсс (Линдберг, Миллер), 13:00 (0:2). Хэйс (Скджей), 24:06 (0:3). Ванек (Смит, Трочек), 31:20 (1:3). Холден (Глэсс, Линдберг), 33:14 (1:4). Экблад (Йокинен, Трочек), 56:34 (2:4). Бучневич (Нэш), 58:15 (2:5).
Место и дата
08 марта 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция