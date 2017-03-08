«Лейкерс» без Тимофея Мозгова потерпел восьмое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» обыграл «Лейкерс» со счетом 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Дирк Новицки, в его активе 25 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов по решение тренера участие в матче не принимал.

«Лейкерс» потерпел восьмое поражение кряду и 45-е в сезоне и занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 10-й строчке, одержав третью победу подряд.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 10 марта сыграет с «Финиксом», а «Маверикс» на следующий день примет «Бруклин».

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