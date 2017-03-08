«Лейкерс» без Тимофея Мозгова потерпел восьмое поражение кряду
В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» обыграл «Лейкерс»
со счетом 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Дирк
Новицки, в его активе 25 очков.
Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов
по решение тренера участие в матче не принимал.
«Лейкерс» потерпел восьмое поражение кряду и 45-е в сезоне и
занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же
расположился на 10-й строчке, одержав третью победу подряд.
В следующем матче «Лос-Анджелес» 10 марта сыграет с «Финиксом»,
а «Маверикс» на следующий день примет «Бруклин».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
08 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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