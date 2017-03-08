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«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

1. Дубль Серхио Рамоса принес волевую победу «Реалу» над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы по сумме двух встреч (6:2) в следующий раунд турнира.

Комментарии тренеров: Зинедин Зидан; Мурицио Сарри.

2. В параллельном матче «Бавария» на «Эмирейтс» разгромила «Арсенал» и по сумме  двух матчей (10:2) вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Комментарии тренеров: Арсен Венгер; Карло Анчелотти

3. Арьен Роббен и Серхио Рамос были признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов. 

4. «Манчестер Юнайтед» уже прибыл в Ростов, англичан встречали 400 болельщиков. 

5.  В НХЛ в ночь со вторника на среду прошло девять матчей, в которых российские хоккеисты забросили три шайбы, а в НБА состоялось три игры.

6. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил третий «сухарь» кряду, благодаря чему «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси». 

7. Форвард «Торонто»Алексей Марченко уже на второй минуте встречи  забросил шайбу в ворота своего бывшего клуба - «Детройта» и «Мэйпл Лифс» одержали победу.

8. «Сент-Луис» на выезде одолел лидера Западной конференции - «Миннесоту», благодаря шайбе Владимира Тарасенко.

9. «Рейнджерс» без труда победил «Флориду», одну шайбу на свой счет записал Павел Бучневич.

10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова потерпел восьмое поражение кряду 

Видео дня: Джефф Монсон дарит цветы российским женщинам

Цитата дня: «Барселоне» по силам забить шесть мячей в ворота «ПСЖ», - Луис Энрике.

Блог дня: «Футбормула-1». Если бы пилоты «королевских гонок» играли в футбол

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«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
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