Руй Витория: На стадионе «Боруссии» потрясающая атмосфера, мы такое любим
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от
матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть
ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как
и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли
сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. «Боруссия» - соперник
не рядовой.
У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не
побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник
такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь
потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее», -
цитирует Виторию официальный сайт УЕФА.
Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт»
проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче «Бенфика»
победила со счетом 1:0.