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Руй Витория: На стадионе «Боруссии» потрясающая атмосфера, мы такое любим

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. «Боруссия» - соперник не рядовой.

У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее», - цитирует Виторию официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче «Бенфика» победила со счетом 1:0.


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