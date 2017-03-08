Андреас Самарис: Возможно, нам придется показать больше, чем в первом матче с «Боруссией»
Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии».
Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги
чемпионов.
«Мы не смотрим на
историю, хотя было бы здорово сотворить ее здесь, одержав победу. Знаем, что
соперник силен в атаке. Понимаем, что, возможно, нам придется показать больше,
чем в первой встрече. Тогда мы допустили несколько ошибок, которые обычно себе
не позволяем», - цитирует Самариса официальный сайт УЕФА.
Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт»
проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче «Бенфика»
победила со счетом 1:0.
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