Андреас Самарис: Возможно, нам придется показать больше, чем в первом матче с «Боруссией»

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не смотрим на историю, хотя было бы здорово сотворить ее здесь, одержав победу. Знаем, что соперник силен в атаке. Понимаем, что, возможно, нам придется показать больше, чем в первой встрече. Тогда мы допустили несколько ошибок, которые обычно себе не позволяем», - цитирует Самариса официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче «Бенфика» победила со счетом 1:0.