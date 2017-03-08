Есть вероятность, что «Салават Юлаев» впервые за 55-летнюю историю клуба возглавит иностранный специалист

«Салават Юлаев» ведет переговоры с тренерами и в скором времени официально объявит имя нового наставника, сообщает «Бизнес Online».

В списке возможных претендентов точно нет Вячеслава Быкова, а Андрей Скабелка, по информации источника, уже договорился с омским «Авангардом». Не останется главным тренером уфимцев ныне исполняющий обязанности Анатолий Емелин.

Велика вероятность того, что «Салават Юлаев» впервые за 55-летнюю историю клуба возглавит иностранный специалист. Руководство уфимского клуба рассматривает кандидатуры Милоша Ржиги, Майка Кинэна, Эркки Вестерлунда, Роджера Реннберга и Алоиза Гадамчика.

Напомним, что «Салават» остался без главного тренера после того, как клуб 3 марта покинул Игорь Захаркин. Уфимцы проиграли в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу».