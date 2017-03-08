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Гонсало Кастро: В первом матче было четко видно, что мы сильнее «Бенфики»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом матче четко было видно, что мы сильнее, поэтому мы  будем фаворитами. Но нужно быть внимательными, чтобы не пропустить на своем поле. Если нам забьют, ситуация станет очень тяжелой.

Мы уступаем со счетом 0:1, ничего хорошего в этом нет. Но если вспомнить, сколько моментов мы создали на выезде, то появляется уверенность. Впрочем, мы также увидели, насколько крепка «Бенфика». Эта команда может соорудить гол из ничего», - цитирует Кастро официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче «Бенфика» победила со счетом 1:0.


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