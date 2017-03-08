«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером»
и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1
в пользу «Монреаля».
В составе победителей отличились Торри Митчелл
и Пол Байрон, забросивший решающую шайбу в овертайме. Голевую передачу Митчеллу
отдал российский защитник Андрей Марков. У «Ванкувера» гол в активе Майкла
Шапу.
«Монреаль» набрал 84 очка и занимает пятое
место на Востке. У «Ванкувера» 64 очка и 12-е место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически