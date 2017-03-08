«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу

«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.