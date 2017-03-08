Серена Уильямс пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы

Американка Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Майами, сообщает New York Times.

По информации источника, первая ракетка мира не успеет восстановиться после травмы. Турнир стартует 22 марта и продлится до 2 апреля.

Ранее появилась информация, что Уильямс по этой же причине пропустит турнир в Индиан-Уэллсе, после которого она уступит первую строчку рейтинга немке Анжелике Кербер.

- К сожалению, мне придется отказаться от участия в турнирах в Индиан-Уэльсе и Майами. Я не могу тренироваться из-за моих коленей. Мне очень жаль. Я буду продолжать двигаться вперед и постараюсь вернуться как можно скорее, - сказала Уильямс.