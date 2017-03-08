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«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе «Анахайма» отличились Райан Гецлаф, Ник Ритчи и Рикард Ракелль. У «Нэшвилла» забивали Колин Уилсон, Райан Эллис и Филип Форсберг. Решающий буллит в активе Ракелля.

«Анахайм» набрал 78 очков и занимает пятое место на Западе. У «Нэшвилла» 74 очка и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат 

Матч

Анахайм - Нэшвилл - 4:3 Б. (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Уилсон (Нил, Ярнкрок), 4:26 (0:1). Эллис (Фишер, Саббэн), 6:23 (0:2). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 14:16 (1:2). Форсберг (Ярнкрок), 31:29 (1:3). Ритчи (Гецлаф, Фаулер), 33:19 (2:3). Ракелль (Гецлаф, Ивз), 39:02 (3:3).

Победный буллит:

Ивз - 4:3.

Место и дата

08 марта 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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