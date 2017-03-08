«Анахайм» по буллитам обыграл «Нэшвилл»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом»
и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3
(Б).
В составе «Анахайма» отличились Райан Гецлаф,
Ник Ритчи и Рикард Ракелль. У «Нэшвилла» забивали Колин Уилсон, Райан Эллис и
Филип Форсберг. Решающий буллит в активе Ракелля.
«Анахайм» набрал 78 очков и занимает пятое место на Западе. У «Нэшвилла» 74 очка и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 4:3 Б. (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Уилсон (Нил, Ярнкрок), 4:26 (0:1). Эллис (Фишер, Саббэн), 6:23 (0:2). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 14:16 (1:2). Форсберг (Ярнкрок), 31:29 (1:3). Ритчи (Гецлаф, Фаулер), 33:19 (2:3). Ракелль (Гецлаф, Ивз), 39:02 (3:3).
Победный буллит:
Ивз - 4:3.
Место и дата
08 марта 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция