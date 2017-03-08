«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.

В услугах 28-летнего поляка заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Изначально португальский специалист положил глаз на форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но когда стало известно, что француз не будет покидать мадридский клуб, Моуринью начал присматриваться к другим кандидатурам.

В текущем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в бундеслиге 23 матча, забил 19 мячей и отдал три голевые передачи.