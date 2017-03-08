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Карим Бензема: Каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меня

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказал мнение, что футболистов королевского клуба всегда несправедливо критикуют.

Особенно это касается самого Бензема, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.  

- Такое ощущение, что все смотрят только на нас троих. Но ведь мы не только забиваем голы, но еще и много работаем на команду. Но каждый раз после какого-то сложного матча нас критикуют. Обсуждаем ли мы эти вопросы между собой? У нас нет времени на это, мы продолжаем работать, - цитирует Бензема Marca.

«Реал» по сумме двух встреч (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позже.

Матч

Наполи - Реал - 1:3 (1:0)

Голы

Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)

Предупреждения:

Аллан, 55; Диавара, 89 - нет

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция



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