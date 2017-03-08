Карим Бензема: Каждый раз после сложных матчей критикуют Роналду, Бэйла и меня

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказал мнение, что футболистов королевского клуба всегда несправедливо критикуют.

Особенно это касается самого Бензема, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

- Такое ощущение, что все смотрят только на нас троих. Но ведь мы не только забиваем голы, но еще и много работаем на команду. Но каждый раз после какого-то сложного матча нас критикуют. Обсуждаем ли мы эти вопросы между собой? У нас нет времени на это, мы продолжаем работать, - цитирует Бензема Marca.

«Реал» по сумме двух встреч (6:2) вышел в четвертьфинал турнира. Соперник «сливочных» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет известен позже.





