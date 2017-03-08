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День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский и советский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Ему исполнилось 76 лет.

В период своей спортивной карьеры Алексей Мишин выступал в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. В 1969 году они выиграли чемпионат СССР, стали вторыми на чемпионате мира и третьими – на чемпионате Европы. За год до этого они завоевали серебро на европейском первенстве.

После завершения карьеры Мишин стал тренером. У него проходили подготовку многие известные фигуристы: Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Ганчинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер и другие. Заслуженный тренер СССР и России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

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