День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет
Сегодня отмечает день рождения известный
российский и советский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Ему
исполнилось 76 лет.
В период своей спортивной карьеры Алексей Мишин
выступал в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. В 1969 году они выиграли
чемпионат СССР, стали вторыми на чемпионате мира и третьими – на чемпионате
Европы. За год до этого они завоевали серебро на европейском первенстве.
После завершения карьеры Мишин стал тренером. У
него проходили подготовку многие известные фигуристы: Алексей Урманов, Алексей
Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Ганчинский, Елизавета Туктамышева, Каролина
Костнер и другие. Заслуженный тренер СССР и России. Награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством».
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