День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет

Сегодня отмечает день рождения известный российский и советский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Ему исполнилось 76 лет.

В период своей спортивной карьеры Алексей Мишин выступал в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. В 1969 году они выиграли чемпионат СССР, стали вторыми на чемпионате мира и третьими – на чемпионате Европы. За год до этого они завоевали серебро на европейском первенстве.

После завершения карьеры Мишин стал тренером. У него проходили подготовку многие известные фигуристы: Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Ганчинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер и другие. Заслуженный тренер СССР и России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».