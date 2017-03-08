Поветкин может обжаловать решение WBC

Председатель правовой комиссии Всемирного боксерского совета (WBC) Альберто Леон рассказал, в каком порядке россиянин Александр Поветкин может подать апелляцию на решение организации.

- Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами, - сказал Леон ТАСС.

На прошлой неделе Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тысяч долларов российского боксера. Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.