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Поветкин может обжаловать решение WBC

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Председатель правовой комиссии Всемирного боксерского совета (WBC) Альберто Леон рассказал, в каком порядке россиянин Александр Поветкин может подать апелляцию на решение организации.

- Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен четко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами, - сказал Леон ТАСС. 

На прошлой неделе Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тысяч долларов российского боксера. Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.  

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