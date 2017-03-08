День в истории. Лидии Скобликовой исполнилось 78 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитая советская конькобежка Лидия Скобликова. Ей исполнилось 78 лет.

Скоблиокова – единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Два золота она завоевала на Олимпиаде и 1960 года (на дистанциях 1500 и 3000 м) и еще четыре – на Играх 1964 года (500, 1000, 1500 и 3000 м.). На 500, 1000 и 1500 метрах она установила мировые рекорды. На следующей Олимпиаде в 1968 году она не сумела пробиться в тройку призеров.

Лидия Скобликова - двукратная абсолютная чемпионка мира (1963, 1964). Заслуженный мастер спорта СССР, кандидат исторических наук, профессор. Отметим, что в 1964 году Скобликова на чемпионате мира, как и на Олимпиаде, выиграла все четыре дистанции, установив уникальное достижение – восемь побед в восьми стартах.