Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти
Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает пресс-служба Федерации биатлона страны.
Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад примет участие в этапе. Ранее сообщалось, что 11-кратный чемпион мира может пропустить соревнования по личным обстоятельствам. В ближайшее время биатлонист во второй раз станет отцом.
Полностью состав сборной Франции выглядит так:
Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Симон Дестье.
Женщины: Мари Дорен Абер, Жюстин Бреза, Селия Аймонье, Анаис Шевалье, Анаис Бескон.
Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 10 по 13 марта.
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