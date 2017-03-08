Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

Комментарии

Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает пресс-служба Федерации биатлона страны.

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад примет участие в этапе. Ранее сообщалось, что 11-кратный чемпион мира может пропустить соревнования по личным обстоятельствам. В ближайшее время биатлонист во второй раз станет отцом. 

Полностью состав сборной Франции выглядит так:

Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Симон Дестье.

Женщины: Мари Дорен Абер, Жюстин Бреза, Селия Аймонье, Анаис Шевалье, Анаис Бескон.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 10 по 13 марта.  


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате РоссииГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мираЗаслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Павел Ростовцев: Цветков в эстафете был совершенно на себя не похожТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафетМужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане – моя. Здесь много мест, где надо включатьсяЛидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусПрозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусСборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке.Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезонаРоссийский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапомРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеСборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеФранцузские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовыРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Как это былоСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежатьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки – 12-еСборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки – 12-еЖенская сборная Германии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний кругРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.Мартен Фуркад: Хотелось бы стать знаменосцем, но есть ведь еще и соревнования11-кратный чемпион мира по биатлону может стать знаменосцем сборной Франции на зимних Олимпийских играх в 2018 году.КМ. Пхенчхан. Женская эстафетаСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Расписание трансляций Кубка мира в ПхенчханеСо 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.Рикко Гросс: Мы можем надеяться на лучшее в эстафетеСтарший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея) настраивает на оптимистичный лад перед эстафетой.
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
Бокс
Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью
MMA
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211
MMA
Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Конькобежный спорт
День в истории. Лидии Скобликовой исполнилось 78 лет
Фигурное катание
День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
все новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости